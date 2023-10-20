Запит Байдена на допомогу Україні та Ізраїлю вирішальний для безпеки США, - Салліван
Запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю відіграє вирішальну роль у безпеці американців.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За словами Саллівана, вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та повномасштабна війна Росії проти України є "глобальним переломним моментом".
"Цей бюджетний запит має вирішальне значення для зміцнення національної безпеки Америки та забезпечення безпеки американського народу", - зазначив радник Білого дому.
Запит Байдена
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, президент США Джо Байден запросив у Конгресу фінансування допомоги Україні та Ізраїлю у розмірі майже 105 млрд доларів.
При цьому з них 61 млрд доларів президент хоче направити на допомогу Україні.
Також у запиті передбачені кошти для забезпечення безпеки на кордоні США з Мексикою.
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