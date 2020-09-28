Записи з голосами членів екіпажу АН-26 передали ДБР

У рамках розслідування катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом Харківської області записи з голосами членів екіпажу передали Державному бюро розслідувань. Розшифровка "чорних ящиків" триває.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр оборони Андрій Таран, передає сайт президента.

За словами Тарана, до завершення розслідування авіакатастрофи заборонено використання літаків АН-26.

"До Державного бюро розслідувань спрямовано плівки з записами голосів екіпажу. Крім того, надається психологічна допомога родичам загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи виплатять протягом трьох тижнів. Для них передбачені виплати у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що процес розшифровки бортових самописців займе 3-5 днів.

Військовий літак АН-26 Збройних сил України зазнав аварії 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти, на його борту перебували 27 осіб. В результаті авіакатастрофи загинули 26 людей, вижив тільки один курсант.