Отрицали агрессию РФ. В Полтавской области задержали четырех коллаборантов

"Одна из фигуранток распространяла в социальной сети "Одноклассники" сообщения о бомбардировках и обстрелах Мариупольского драматического театра украинскими военными и содержания в нем гражданских лиц в качестве заложников", - говорится в сообщении.

Другая подозреваемая публиковала пропагандистские нарративы и называла украинские силы обороны "карательными войсками", обвиняя их в преступлениях против жителей Донбасса. Третья фигурантка признавала правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и призвала "отправить пленных нацистов, которые не будут расстреляны, на работы по восстановлению Донбасса и провести для них уроки русского языка и антифашизма".

Четвертый подозреваемый распространял антиукраинский контент среди своих знакомых через одного из мессенджеров. Мужчина продвигал вражеские нарративы религиозного характера и называл убийства украинцев "очищением движении от дьявола".

Всем лицам сообщили о подозрении в "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Им грозит до пяти лет лишения свободы.