Упорные бои в Соледаре и под Бахмутом: карты боев

В Соледаре и под Бахмутом продолжаются тяжкие бои, а на юге Россия пытается отомстить за удар по военным в Макеевке.

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

10 января украинские войска продолжили наступать на линии Сватово-Кременная. Украинский центр оборонных стратегий подтвердил, что 8 января украинские войска захватили Подкуйчанск, что в 8 км северо-западнее Сватового. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска ведут ограниченные контратаки вблизи Сватового, чтобы отвоевать утраченные позиции в этом районе. Российский военный блоггер сообщил, что российские войска атаковали возле Стельмаховки, в 13 км к северо-западу от Сватового.

На геолокационных кадрах видно, как российский танк 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ведет огонь по украинским позициям к западу от Площадки, примерно в 17 км северо-западнее Кременной, указывая на то, что украинские войска подошли ближе до трассы Р-66 Сватово-Кременная. Также российский военный блоггер отметил, что российские войска атаковали украинские позиции в районе Площадки, подтверждая, что российские войска потеряли позиции у Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Червонопоповки (6 км к северу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Силы ПИК "Вагнера" получили дальнейшие успехи в Соледаре 10 января. Представитель Восточной группы войск Украины Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 10 января ПИК "Вагнера" сосредоточила в Соледаре свои наиболее боеспособные силы. Группа "Вагнера", вероятно, надеется использовать недавние незначительные тактические успехи, привлекая больше элитных активов в этот район.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, показывают, как силы группы "Вагнера" воюют в центре Соледара. Группа Telegram, связанная с ПИК "Вагнера", опубликовала 10 января дополнительные видеозаписи сил у здания городской администрации в центре Соледара и утверждала, что они работают над консолидацией позиций в этом районе. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что силы "Вагнера" продвинулись в западные части Соледара и что украинские войска начали массово отступать из населенного пункта. Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти заявления и заявил, что украинские войска до сих пор ведут упорные бои за Соледар.

Российские военные блоггеры также утверждали, что группа "Вагнера" очищает Подгородное (юго-западнее Соледара) и двигается на Красную Гору и Прасковьевку. Украинский Генштаб сообщил о продолжении боевых действий в других населенных пунктах вблизи Соледара, в частности, Белогоровке и Подгороднем.

10 января русские войска продолжили наземные обстрелы Бахмута и его окрестностей. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили атаки на сам Бахмут и к югу от Бахмута в районе Клищиевки (7 км к юго-западу), Курдюмовки (12 км к юго-западу) и Майорска (20 км к юго-западу). Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска борются за контроль над Клищиевкой, чтобы продвинуться на север и перерезать трассу Т0504 Времен Яр-Бахмут. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись к северным границам Опытного (3 км к югу от Бахмута) и сейчас находятся на южной окраине Бахмута. Кроме того, российские источники продолжали обсуждать упорные бои в промзоне на восточной окраине Бахмута.

10 января российские войска продолжили наземные атаки вдоль западных окрестностей Донецка. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Водяного (на северо-западной окраине) и Марьинки и Победы (на юго-западной окраине). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали из-под Новомихайловки (к югу от Донецка) в сторону Победы, примерно в 4 км к югу от Марьинки. Так называемое "Народное ополчение "ДНР" опубликовало кадры, как 5-я бригада так называемой "ДНР" якобы наносит удар по украинским позициям в Марьинке. Российские силы не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в западной Донецкой или восточной Запорожской области продолжали обычный огонь по всей линии фронта города Авдеевка-Донецк и западной Донецко-восточной Запорожской области.

Ситуация на Южном направлении

10 января российские и украинские силы продолжили обычные удары по реке Днепр в Херсонской области. Украинский источник утверждает, что украинские силы сбили российский ударный вертолет Ка-52 вблизи Херсона. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска ударили по скоплению украинских силовиков из 200 человек в городе Херсон и нанесли большие потери. ISW не наблюдал визуального подтверждения этой информации.

Ранее ISW сообщил, что российское военное руководство пытается представить подобные заявленные удары по районам украинского сосредоточения как "возмездие" за украинский удар по российским позициям в Макеевке Донецкой области 31 декабря, в результате которого, как сообщается, погибли до 400 мобилизованных военнослужащих. Российский

ские войска обстреляли различные районы западного (правого) берега Херсонской области, включая район города Херсона и районы в 33 км к западу от города Херсона близ Станислава и Широкой Балки. Российские и украинские источники сообщали, что украинские войска наносили удары по Таврическому, Новой Каховке и Скадовскому району Херсонской области.

Украинские официальные лица сообщали, что 10 января российские войска продолжали сосредотачиваться на удержании оккупированных рубежей в запорожском направлении. Глава Запорожской области Александр Старух 9 января заявил, что суровая зимняя погода повышает вероятность интенсивной боевой разведки России на линии фронта в Запорожской области. 10 января русские войска продолжали регулярные обстрелы Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Глава Николаевской области Виталий Ким 10 января заявил, что российские войска нанесли шесть ударов по Очакову Николаевской области в течение 24 часов, а представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска нацелились на Очаков в ответ на успехи украинских войск.

Украинские чиновники сообщили, что российские войска продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Глава Госатомрегулирования Украины Олег Корков 10 января заявил, что российские военные создали на ЗАЭС базу военной техники и ремонта на фоне продолжающихся переговоров по демилитаризации ЗАЭС. Корков также заявил, что российские власти неоднократно пытались подключить ЗАЭС к российской энергосети и неудачно, и выразил уверенность, что дальнейшие попытки будут безуспешными. Начальник украинского объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин 8 января заявил, что российские войска продолжают хранить на ЗАЭС военнослужащих и технику.

Российские оккупационные власти продолжили восстановление Керченского моста. 10 января российские оккупационные власти объявили, что российские власти заложили первый новый пролет западного (левого) автомобильного моста. Оккупационные власти заявляют, что планируют завершить ремонт автомобильного моста к марту 2023 года. Как ранее сообщал ISW, российским войскам, вероятно, было сложно компенсировать уменьшение материально-технического потенциала после нападения на Керченский мост.