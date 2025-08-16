Ожесточенные бои в Донецкой и Сумской областях: ВСУ дают отпор масштабному наступлению оккупантов

В Украине прошли сутки с более чем сотней боевых столкновений на фронте. Самые ожесточенные бои продолжаются под Покровском и на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На сегодняшний день на фронте продолжаются ожесточенные бои: украинские защитники отражают атаки оккупантов в нескольких ключевых направлениях, особенно интенсивно - в Донецкой области и в районе Сум.

С начала суток на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений. При этом российские войска активно применяют авиацию и дроны: совершили 48 авиаударов, сбросив 83 управляемые авиабомбы, запустили 1699 дронов-камикадзе и провели 4258 обстрелов по позициям Сил обороны и мирных населенных пунктах.

Несмотря на масштабное давление, украинские защитники надежно держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Самые горячие направления фронта

Наиболее интенсивные бои происходят на Покровском направлении - здесь враг совершил 38 попыток штурмов в районах более 10 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Родинское, Удачное, Лисовка и другие. В результате удачных действий наших воинов ликвидировано 139 захватчиков, из них 91 - безвозвратно. Также уничтожено артиллерийскую систему, 7 автомобилей, 18 БпЛА, повреждена еще одна артсистема, техника и укрытия противника.

На Новопавловском направлении оккупанты 22 раза пытались прорвать оборону в районах Новохатского, Вольного Поля, Мирного, Воскресенки и других сел. Все атаки были отбиты.

На Лиманском направлении противник совершил 16 штурмов в районах Карповки, Зеленой Долины, Колодязов, а также в направлении Серебрянки и Григорьевки. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Купянском направлении агрессор пытался атаковать в районах Кондрашовки, Западного, Голубовки и Степной Новоселовки. Наши защитники отбили 10 атак, еще три боя до сих пор не завершены.

Торецкое направление. Враг четыре раза шел в наступление в районах Торецка, Дилиевки и в направлении Плещеевки. Все атаки остановлены.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Отражены две попытки штурма, зафиксировано 10 авиаударов (23 КАБ), а также более 200 обстрелов, из которых 11 - из РСЗО.

Северское направление. Украинские воины отбили одну атаку в районе Григорьевки.

Южно-Слобожанское направление. Враг дважды пытался атаковать в районе Каменки.

Ореховское направление. Наши защитники успешно отбили вражеское наступление в сторону Степногорска.

Приднепровское направление Две попытки противника продвинуться к нашим позициям закончились безрезультатно.

На других направлениях линии фронта существенных изменений не зафиксировано. Украинская армия и в дальнейшем держит рубежи, нанося оккупантам значительные потери.