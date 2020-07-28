Запаси газу в українських сховищах перевищили торішній максимум

Запаси у підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на 27 липня 2020 року зросли до 21,8 млрд куб. м. Саме таким був обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, цього року максимальний рівень досягнуто на 100 днів раніше.

За даними прес-служби, очікується, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в ПСГ збільшиться на 20% в порівнянні з минулим роком.

В "Укртрансгазі" зазначили, що станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 млрд куб. м блакитного палива.

"Цьогорічні показники закачування газу є рекордними для вітчизняних ПСГ. За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в червні 2020 року становила 88,4 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 50,0% менше, ніж на початок року.