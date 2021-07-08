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Запаси газу в Україні нижчі, ніж у 2020: скільки треба закачати до зими

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Київ, Четвер 08 липня 2021 10:37
Запаси газу в Україні нижчі, ніж у 2020: скільки треба закачати до зими Фото: Україні потрібно закачати ще 4 млрд кубометрів газу (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський

На початок липня запаси газу в Україні нижчі, ніж у 2020 році. Перед опалювальним сезоном необхідно закачати ще 4 млрд кубометрів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні".

За словами директора з комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максима Білявського, за два останні місяці підземні сховища газу (ПСГ) поповнилися майже на 1 млрд кубометрів.

"Темпи закачування з другої половини червня зросли порівняно з травнем, минулого місяця було закачано 570 млн кубометрів. У сховищах вже понад 16 млрд кубометрів газу, це на 18% менше торішніх показників", - уточнив він.

Він також зазначив, що далі темпи закачування будуть збільшуватися, а липень стане переломним місяцем в цьому питанні. Очікується, що до початку опалювального сезону в сховищах буде накопичено до 20 млрд кубометрів природного газу.

"Іншими словами, за майже чотири місяці треба закачати 4 млрд кубометрів газу. Це реалістичний сценарій. У той же час є різні прогнози щодо середньо температурного режиму в опалювальний сезон, зокрема, довгостроковий прогноз від Укргідрометеоцентру, який говорить, що, можливо, зима буде холодною", - додав Білявський.

Нагадаємо, аналітики розповіли РБК-Україна, ціни на газ в Європі найближчим часом будуть тільки зростати і можуть досягти 550 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому ціни зростають не тільки через те, що російський "Газпром" скорочує поставки.

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