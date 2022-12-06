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Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

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Вторник 06 декабря 2022 02:21
Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты Фото: исследователи высказались о ракетах, которые РФ применяет при обстрелах Украины (twitter.com)
Автор: Владимир Костырин

Датировка российских ракет Х-101, использованных при обстрелах Киева 23 ноября, указывает на то, что они были произведены самое большее за два месяца до атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британских исследователей оружия из Conflict Armament Research.

Также в CAR обращают внимание, что эти факты показывают, что Россия все еще может производить управляемое оружие после нескольких месяцев санкций.

Полевая следственная группа CAR присутствовала в Киеве 23 ноября во время обстрела. Эксперты изучили остатки двух управляемых ракет класса "воздух-земля" Х-101 - новейшую модель российских крылатых ракет, принятых на вооружение в 2013 году.

На фрагментах имеются маркировки, указывающие на то, что ракеты были произведены в период с июля по сентябрь 2022 года и в период с октября по ноябрь этого года.

Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

Остаток ракеты Х-101, обнаруженный в Киеве после обстрела 23 ноября

Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "33208". Цифры "32" означают, что управляемое орудие было изготовлено в третьем квартале 2022 года.

Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

Остаток другой управляемой ракеты Х-101, обнаруженный в Киеве после атаки 23 ноября

Тут последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "34210". Цифры "42" означают, что управляемое орудие было изготовлено в четвертом квартале 2022 года.

На управляемой ракете Х-101 указан 13-значный код производства, по которому исследователи CAR определили дату изготовления.

Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

25 ноября эксперты CAR задокументировали остатки двух других управляемых ракет класса "воздух-земля" Х-101, использовавшихся в различных обстрелах ранее в этом году. Маркировка на этих фрагментах оружия также имела маркировку, указывающую на дату их изготовления, которая в этих случаях предшествовала вторжению в Украину в 2022 году.

Первая ракета, произведенная в период с апреля по июнь 2018 год, поразила Киев в июне 2022 года.

Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

Остатки управляемого орудия Х-101, обнаруженные после обстрела Киева в июне 2022 года

Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "82824". Цифры "28" означают, что управляемое орудие было изготовлено во втором квартале (2) 2018 года (8).

Вторая ракета, произведенная в период с октября по декабрь 2019 года, попала в пешеходную дорожку у "моста Кличко" 10 октября 2022 года.

Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

Часть управляемого орудия Х-101, обнаруженной после обстрела 10 октября 2022 года после удара в районе велосипедно-пешеходного моста

Весь производственный код оружия виден и читается как "3156484933XXX". Цифры "49" означают, что оружие было произведено в четвертом квартале (4) 2019 года (9).

"Расходы на управляемое оружие, произведенное всего через два месяца после его производства, могут быть симптомами проблем с запасами некоторых активов высокого уровня", - отмечается в материале исследователей.

CAR ранее задокументировала компоненты российского управляемого оружия класса "воздух-земля" Х-101 и обнаружила, что оно в значительной степени зависит от компонентов и технологий, произведенных компаниями, базирующимися в США и Европе. Большинство компонентов российского оружия, для которых расследователи смогли определить год выпуска, были изготовлены в период с 2014 по 2021 год.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне.

Также перед этим РБК-Украина сообщало о том, что российские войска испытывают нехватку боеприпасов. Поэтому оккупанты вынуждены экономить снаряды.

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