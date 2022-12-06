Запасы иссякают? Исследователи выяснили, что РФ начала использовать самые свежие ракеты

Датировка российских ракет Х-101, использованных при обстрелах Киева 23 ноября, указывает на то, что они были произведены самое большее за два месяца до атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британских исследователей оружия из Conflict Armament Research.

Также в CAR обращают внимание, что эти факты показывают, что Россия все еще может производить управляемое оружие после нескольких месяцев санкций.

Полевая следственная группа CAR присутствовала в Киеве 23 ноября во время обстрела. Эксперты изучили остатки двух управляемых ракет класса "воздух-земля" Х-101 - новейшую модель российских крылатых ракет, принятых на вооружение в 2013 году.

На фрагментах имеются маркировки, указывающие на то, что ракеты были произведены в период с июля по сентябрь 2022 года и в период с октября по ноябрь этого года.

Остаток ракеты Х-101, обнаруженный в Киеве после обстрела 23 ноября

Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "33208". Цифры "32" означают, что управляемое орудие было изготовлено в третьем квартале 2022 года.

Остаток другой управляемой ракеты Х-101, обнаруженный в Киеве после атаки 23 ноября

Тут последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "34210". Цифры "42" означают, что управляемое орудие было изготовлено в четвертом квартале 2022 года.

На управляемой ракете Х-101 указан 13-значный код производства, по которому исследователи CAR определили дату изготовления.

25 ноября эксперты CAR задокументировали остатки двух других управляемых ракет класса "воздух-земля" Х-101, использовавшихся в различных обстрелах ранее в этом году. Маркировка на этих фрагментах оружия также имела маркировку, указывающую на дату их изготовления, которая в этих случаях предшествовала вторжению в Украину в 2022 году.

Первая ракета, произведенная в период с апреля по июнь 2018 год, поразила Киев в июне 2022 года.

Остатки управляемого орудия Х-101, обнаруженные после обстрела Киева в июне 2022 года

Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "82824". Цифры "28" означают, что управляемое орудие было изготовлено во втором квартале (2) 2018 года (8).

Вторая ракета, произведенная в период с октября по декабрь 2019 года, попала в пешеходную дорожку у "моста Кличко" 10 октября 2022 года.

Часть управляемого орудия Х-101, обнаруженной после обстрела 10 октября 2022 года после удара в районе велосипедно-пешеходного моста

Весь производственный код оружия виден и читается как "3156484933XXX". Цифры "49" означают, что оружие было произведено в четвертом квартале (4) 2019 года (9).

"Расходы на управляемое оружие, произведенное всего через два месяца после его производства, могут быть симптомами проблем с запасами некоторых активов высокого уровня", - отмечается в материале исследователей.

CAR ранее задокументировала компоненты российского управляемого оружия класса "воздух-земля" Х-101 и обнаружила, что оно в значительной степени зависит от компонентов и технологий, произведенных компаниями, базирующимися в США и Европе. Большинство компонентов российского оружия, для которых расследователи смогли определить год выпуска, были изготовлены в период с 2014 по 2021 год.