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Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети

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Вівторок 06 грудня 2022 02:21
Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети Фото: дослідники висловилися про ракети, які РФ застосовує під час обстрілів України (twitter.com)
Автор: Володимир Костирін

Датування російських ракет Х-101, використаних при обстрілах Києва 23 листопада, вказує на те, що вони були зроблені щонайбільше за два місяці до атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію британських дослідників зброї із Conflict Armament Research.

Також у CAR звертають увагу, що ці факти показують, що Росія все ще може виробляти керовану зброю після кількох місяців санкцій.

Польова слідча група CAR була присутня у Києві 23 листопада під час обстрілу. Експерти вивчили залишки двох керованих ракет класу "повітря-земля" Х-101 - найновішу модель російських крилатих ракет, прийнятих на озброєння у 2013 році.

На фрагментах є маркування, що вказують на те, що ракети були зроблені в період з липня по вересень 2022 і в період з жовтня по листопад цього року.

Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети

Залишок ракети Х-101, виявлений у Києві після обстрілу 23 листопада

Останні вісім цифр виробничого коду зброї розпочинаються з "33208". Цифри "32" означають, що керована зброя була виготовлена у третьому кварталі 2022 року.

Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети

Залишок іншої керованої ракети Х-101, виявлений у Києві після атаки 23 листопада

Тут останніх вісім цифр виробничого коду зброї починаються з "34210". Цифри "42" означають, що керована зброя була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року.

На керованій ракеті Х-101 вказано 13-значний код виробництва, яким дослідники CAR визначили дату виготовлення.

Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети

25 листопада експерти CAR задокументували залишки двох інших керованих ракет класу "повітря-земля" Х-101, які використовувалися у різних обстрілах раніше цього року. Маркування на цих фрагментах зброї також мало маркування, що вказує на дату їх виготовлення, яке у цих випадках передувало вторгненню в Україну у 2022 році.

Перша ракета, вироблена в період із квітня по червень 2018 року, уразила Київ у червні 2022 року.

Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети

Залишки керованої зброї Х-101, виявлені після обстрілу Києва у червні 2022 року

Останні вісім цифр виробничого коду зброї розпочинаються з "82824". Цифри "28" означають, що керована зброя була виготовлена у другому кварталі (2) 2018 року (8).

Друга ракета, зроблена в період з жовтня до грудня 2019 року, поцілила пішохідну доріжку коло "місту Кличка" 10 жовтня 2022 року.

Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети

Частина керованої зброї Х-101, виявленої після обстрілу 10 жовтня 2022 після удару в районі велосипедно-пішохідного мосту

Весь код зброї видно і читається як "3156484933XXX". Цифри "49" означають, що зброя була виготовлена у четвертому кварталі (4) 2019 року (9).

"Витрати на керовану зброю, вироблену лише через два місяці після її виробництва, можуть бути симптомами проблем із запасами деяких активів високого рівня", - зауважується у матеріалі дослідників.

CAR раніше задокументувала компоненти російської керованої зброї класу "повітря-земля" Х-101 і виявила, що вона значною мірою залежить від компонентів та технологій, вироблених компаніями, що базуються у США та Європі. Більшість компонентів російської зброї, для яких розслідувачі спромоглися визначити рік випуску, були виготовлені в період з 2014 по 2021 рік.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні.

Також перед цим РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська відчувають нестачу боєприпасів. Тому окупанти змушені заощаджувати снаряди.

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