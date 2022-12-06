Запаси вичерпуються? Розслідувачі з'ясували, что РФ почала використовувати найсвіжіші ракети
Датування російських ракет Х-101, використаних при обстрілах Києва 23 листопада, вказує на те, що вони були зроблені щонайбільше за два місяці до атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію британських дослідників зброї із Conflict Armament Research.
Також у CAR звертають увагу, що ці факти показують, що Росія все ще може виробляти керовану зброю після кількох місяців санкцій.
Польова слідча група CAR була присутня у Києві 23 листопада під час обстрілу. Експерти вивчили залишки двох керованих ракет класу "повітря-земля" Х-101 - найновішу модель російських крилатих ракет, прийнятих на озброєння у 2013 році.
На фрагментах є маркування, що вказують на те, що ракети були зроблені в період з липня по вересень 2022 і в період з жовтня по листопад цього року.
Залишок ракети Х-101, виявлений у Києві після обстрілу 23 листопада
Останні вісім цифр виробничого коду зброї розпочинаються з "33208". Цифри "32" означають, що керована зброя була виготовлена у третьому кварталі 2022 року.
Залишок іншої керованої ракети Х-101, виявлений у Києві після атаки 23 листопада
Тут останніх вісім цифр виробничого коду зброї починаються з "34210". Цифри "42" означають, що керована зброя була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року.
На керованій ракеті Х-101 вказано 13-значний код виробництва, яким дослідники CAR визначили дату виготовлення.
25 листопада експерти CAR задокументували залишки двох інших керованих ракет класу "повітря-земля" Х-101, які використовувалися у різних обстрілах раніше цього року. Маркування на цих фрагментах зброї також мало маркування, що вказує на дату їх виготовлення, яке у цих випадках передувало вторгненню в Україну у 2022 році.
Перша ракета, вироблена в період із квітня по червень 2018 року, уразила Київ у червні 2022 року.
Залишки керованої зброї Х-101, виявлені після обстрілу Києва у червні 2022 року
Останні вісім цифр виробничого коду зброї розпочинаються з "82824". Цифри "28" означають, що керована зброя була виготовлена у другому кварталі (2) 2018 року (8).
Друга ракета, зроблена в період з жовтня до грудня 2019 року, поцілила пішохідну доріжку коло "місту Кличка" 10 жовтня 2022 року.
Частина керованої зброї Х-101, виявленої після обстрілу 10 жовтня 2022 після удару в районі велосипедно-пішохідного мосту
Весь код зброї видно і читається як "3156484933XXX". Цифри "49" означають, що зброя була виготовлена у четвертому кварталі (4) 2019 року (9).
"Витрати на керовану зброю, вироблену лише через два місяці після її виробництва, можуть бути симптомами проблем із запасами деяких активів високого рівня", - зауважується у матеріалі дослідників.
CAR раніше задокументувала компоненти російської керованої зброї класу "повітря-земля" Х-101 і виявила, що вона значною мірою залежить від компонентів та технологій, вироблених компаніями, що базуються у США та Європі. Більшість компонентів російської зброї, для яких розслідувачі спромоглися визначити рік випуску, були виготовлені в період з 2014 по 2021 рік.
Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні.
Також перед цим РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська відчувають нестачу боєприпасів. Тому окупанти змушені заощаджувати снаряди.
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