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Запасы артиллерии были практически нулевые. Зеленский рассказал, как Украина прошла амуниционный кризис

Пятница 29 марта 2024 11:37
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Запасы артиллерии были практически нулевые. Зеленский рассказал, как Украина прошла амуниционный кризис Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой зимой Украина имела почти нулевые запасы артиллерийских снарядов. Ситуацию облегчило массовое производство дронов, а также помощь от западных союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью телеканалу CBS.

"Мы понимаем, что у нас почти пустые были остатки нашей артиллерии, почти нулевые. Я говорю о снарядах в декабре месяце. И эта история с законом (о помощи от США, - ред.) она же идет с ними, она началась уже давно, с осени идет, если честно", - рассказал президент.

Он добавил, что в декабре в Украине был амуниционный кризис. В то же время ситуацию облегчило то, что наша страна за год до этого начала массовое производство дронов различной дистанции и мощности.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин воспользовался артиллерийским голодом Украины и полностью разрушил Авдеевку.

"Не было сил держать. Не было чем. Потом нам помогли партнеры, и США, и европейские партнеры, с ракетами для ПВО, и мы прошли зиму. Это большая помощь, мы за это благодарны. Если бы не партнеры, эта зима была бы для нас очень сложной", - добавил он.

Снаряды для Украины

Сегодня снаряды являются одной из главных потребностей наших военнослужащих, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование. Ряд стран после этого объявили о намерении присоединиться к чешской инициативе и выделили необходимые средства.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.

Как отметил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы. Возможна поставка 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии.

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