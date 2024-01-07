Запомните эти имена! 10 молодых украинских спортсменов, которые "выстрелят" в 2024 году

Александр Бондарев

Имя 14-летнего Александра Бондарева уже известно украинским ценителям картинга по итогам предыдущего сезона. В конце 2023-го чемпион Украины по картингу стал лучшим международным пилотом года по версии Vroom Karting Magazin.

Украинец профессионально занимается картингом с 2014 года. Он был пилотом Ricky Flynn Motorsport и Kart Republic, стал чемпионом Украины и победителем Кубка Центральной и Восточной Европы. В 2023 году пилот получил звание чемпиона Европы в категории OK Junior.

В апреле 2022 года Александр попал в тяжелую аварию на одном из этапов в Испании. Он перенес 10 операций на ноге и пять месяцев восстановления, но все равно вернулся на карту. В прошлом году спортсмен стал членом Академии пилотов Williams Racing. Это первый случай в истории, когда украинский пилот вошел в команду Формулы-1.

Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)

Матвей Пономаренко

Пока 17-летний Матвей Пономаренко является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19. Парень выступает за юношескую команду киевского "Динамо". В сезоне 2023/2024 Матвей провел 16 матчей и отличился 16 забитыми мячами.

До начала 2023-го Матвей на правах аренды играл в юношеской команде луганской "Зари". Игрок провел 8 поединков и отличился хет-триком в ворота "Ингульца", чем снова привлек внимание Мирчи Луческу. Вскоре главный тренер "Динамо" пригласил юношу на зимние сборы с командой, где Матвей сыграл в двух спаррингах.

Затем игрок подписал новый контракт с киевлянами, а в ноябре прошлого года дебютировал за главную команду в матче против донецкого "Шахтера". В 2023-м украинец также сыграл 6 матчей за сборную Украины U-18 и стал ее вторым лучшим бомбардиром, отличившись тремя голами.

Матвей Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko_matviy)

Марта Костюк

21-летняя Марта Костюк является третьей ракеткой Украины. Сейчас спортсменка находится на 41-й позиции рейтинга Women's Tennis Assosiassion.

В 2023 году Марта третий раз в карьере дошла до третьего круга Australian Open, а также вышла в полуфинал в паре с Еленой-Габриэлой Русе.

В марте спортсменка выиграла свой первый титул WTA, победив в финале турнира в Остине Варвару Грачеву Она не пожала руку российской сопернице и посвятила победу Украине и всем борющимся и умирающим на ее родине людям. Получение этого титула подняло ее до топ-40 рейтинга WTA.

2024 год Марта начала с поражения в 1/16 турнира в Брисбене, однако у спортсменки будет шанс реабилитироваться как на Открытом чемпионате Австралии, так и на последующих соревнованиях.

Марта Костюк (фото: instagram.com/martakostyuk)

Иван Хобта и Виолетта Серова

Украинские фигуристы Иван Хобта и Виолетта Серова выступают в парном спортивном фигурном катании. Сезон 2022/2023 стал дебютным для пара на международной ледяной арене.

На этапе юниорского гран-при в Гданьске пара завоевала первую за 7 лет награду для Украины в соревнованиях спортивных пар на уровне юниорского гран-при.

Впоследствии, Виолетта и Иван приняли участие во взрослом чемпионате Европы и заняли 9 место, показав результат 143.72 балла.

Однако главным достижением пары является бронза юниорского чемпионата мира 2023 года. Тогда в Калгари фигуристы обновили личные рекорды в обеих короткой и произвольной программе и принесли первую с 2000 года медаль для украинских спортивных пар на уровне мирового первенства.

Начало следующего чемпионата мира среди юниоров намечено на 26 февраля 2024 года.

Иван Хобта и Виолетта Серова (фото: instagram.com/sierova_violetta2402)

Артур Фельфнер

20-летний легкоатлет Артур Фельфнер держит национальный рекорд среди юниоров по метанию копья. Он является чемпионом мира и Европы среди юниоров.

В июне 2023-го украинец принес бронзовую награду Украине на Европейских играх в Кракове, а в июле стал чемпионом Европы среди молодежи в финском Эспоо, установив национальный рекорд Украины среди молодежи - 83,04 м.

Спортсмен не слишком успешно выступил на взрослом чемпионате мира в Будапеште, заняв 32 место с результатом 73,94 м. Если бы парень метнул копье на 82-83 метра, что неоднократно удавалось ему в течение сезона, он не только преодолел бы квалификацию, но и мог бы войти в финал. Несмотря на это, Артур отметил, что постарается улучшить свой результат в следующем сезоне.

Артур Фельфнер (фото: instagram.com/arturfelfner)

Елизавета Гребенщикова

18-летняя шахматистка Елизавета Гребенщикова является чемпионкой Украины по блицу и рапиду, а также серебряным призером чемпионата Европы по классическим шахматам среди юниоров. Она занимает 21 место в мировом рейтинге U-21 и является лучшей украинской шахматисткой в списке.

В 2023 году спортсменка провела более 60 официальных партий и в августе поднялась на 14 позицию мирового рейтинга, показав лучший результат в карьере. В декабре Елизавета выступила на чемпионате мира до 18 лет и заняла 3 место, уступив в течение турнира только однажды.

Елизавета Гребенщикова (фото: facebook.com/Александр Осипов)

Алексей Среда

18-летний Алексей Середа попытается принести Украине медаль Олимпиады 2024 года в Париже в прыжках в воду. Для спортсмена это будет второе олимпийское выступление: в Токио он занял шестое место в прыжках с 10-метровой вышки и такую же позицию в синхронных прыжках.

В 2023 году на Европейских играх в Польше Алексей стал чемпионом как в личной программе, так и в парном разряде с Кириллом Болюхом. Он также занял второе место на этапе Кубка мира в китайском Сиане, где установил личный рекорд с 10-метровой вышки.

Во время летних соревнований главная тренер Алексея Томара Токмачева отмечала, что у ее подопечного было повреждение после Европейских игр и он не успел восстановиться. Однако украинские болельщики надеются, что Алексей сможет подойти к Олимпиаде в лучших кондициях и побороться за награды.

Алексей Среда (фото: instagram.com/ukrdiving)

Ярослав Лавренюк

16-летний украинский скелетонист Ярослав Лавренюк является одной из самых больших надежд Украины на медаль юношеских Олимпийских игр 2024 года в корейском Канвоне.

В последние два года спортсмен соревновался на турнирах серии OMEGA Youth Series Competition за лицензию на ЮОИ 2024. Последние два этапа в Инсбруке и Пхенчхане украинец закончил на второй и третьей позициях соответственно.

Лучшим результатом Ярослава на взрослом уровне является 15-е место Кубка Европы в декабре 2023 года.

Ярослав Лавренюк (фото: instagram.com/skeleton_yaroslav)

Ольга Машаненкова

17-летняя Ольга Машаненкова - другая украинская атлетка, проявившая себя в течение последнего сезона. Спортсменка специализируется на беге с барьерами.

В августе 2023-го Ольга завоевала медаль чемпионата Европы по легкой атлетике U-20. Украинка стала серебряным призером соревнований по бегу на 400 метров с барьерами. Эта награда стала первой для Украины в беговых дисциплинах на юниорском ЧЕ.

До этого Ольга дважды побеждала на Европейском юношеском Олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в 2022 и 2023 годах.

После последней победы спортсменка прокомментировала подготовку к соревнованиям: "Очень трудно было готовиться в период войны в нашей стране. Мой папа до сих пор воюет. Хотя сейчас уже немного легче, нам чаще удается увидеться, потренироваться вместе”.

Ольга Машаненкова (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)