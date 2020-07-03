У західних областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів 

Станом на сьогодні на території західної України залишаються підтопленими 11 населених пунктів. До ліквідації наслідків дощового паводку залучено 563 особи та 195 одиниць техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 11 населених пунктів залишаються підтопленими у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Крім того, зостаються підтопленими ще 15 будинків, 81 підвал та 172 присадибні ділянки.

Внаслідок паводка залишаються зруйнованими 202,5 км автодоріг та 95 мостів, а також пошкодженими 549 км автодоріг та 212 мостів.

Від початку робіт у західних регіонах вже врятували 478 осіб та ще 721 людина була евакуйована, відселено - 1 324 особи. Також рятувальники відкачали понад 315 589 м куб. води та розчистили 15,4 км автодоріг, 5,06 км русел річок, 27,82 км водовідвідних мереж.

Разом з тим силами ДСНС було доставлено для населення близько 12 т продуктів харчування та близько 36 т питної води.

Нагадаємо, у Карпатах, зокрема в Івано-Франківській області, сьогодні різко погіршиться погода.

Також повідомлялось, що сьогодні зливи та грози знову накриють західну територію України, температура повітря у регіонах коливатиметься від +23 до +36 градусів тепла.