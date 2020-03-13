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Міжнародні вантажоперевезення не припиняться після закриття кордонів, - РНБО

Новини » Політика     13.03.2020 - 17:54
Міжнародні вантажоперевезення не припиняться після закриття кордонів, - РНБО
Ілюстративне фото (eubam.org)

Закриття кордонів не стосується вантажних перевезень

Після закриття кордонів України для іноземців міжнародні вантажоперевезення не припиняться. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками рішення Ради національної безпеки і оборони.

Повідомляється, що за рішенням РНБО через два дні Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. При цьому українці зможуть повернутися до країни.

"Встановлені обмеження не стосуються міжнародних вантажоперевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна закриє кордон для іноземців у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.

Сьогодні стало відомо про першу смерть в Україні через коронавірус. Зокрема, померла 71-річна жителька Радомишля Житомирської області, яка занадто пізно була госпіталізована з двобічною пневмонією. Крім того, в уряді розглядають можливість закриття Радомишля на карантин. Всього станом на ранок 13 березня в країні було підтверджено три випадки зараження.

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