Берлусконі заявив, що глибоко розчарований Путіним

Колишній італійський прем'єр-міністр і лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі заявив, що глибоко розчарований і засмучений поведінкою президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначив Берлусконі, виступаючи на з'їзді своєї консервативної партії в Римі, Путін має взяти на себе повну відповідальність в очах усього світу за повномасштабну військову агресію проти України.

"Я познайомився з ним 20 років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії і миру... який жаль", - розповів 85-річний екс-прем'єр Італії, який протягом багатьох років підтримував тісні дружні стосунки з керівником Кремля.

"Напад на Україну замість того, щоб привести Росію в Європу, кинув її в обійми Китаю... який жаль, який жаль", - додав він.