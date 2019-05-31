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На заході України затопило десятки будинків

Новини » Надзвичайні події    31.05.2019 - 08:41
На заході України затопило десятки будинків
Фото: повінь в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Через дощі підтопило житлові будинки у Львівській та Івано-Франківській областях

В результаті дощової погоди на заході України і зростання рівня води в річках у Львівській та Івано-Франківській областях затопило десятки будинків. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Івано-Франківській області до зони підтоплення потрапили 53 житлових будинки, 168 домогосподарств і 81 присадибна ділянка в 17 населених пунктах області. На даний момент опади припинилися, а рівень води в річках поступово спадає. Для ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС, евакуювали 90 осіб.

У Львівській області у Ходорові Жидачівського району внаслідок дощів на місцевому ставку вода перевалила через дамбу і підтопила 2 житлових будинки, 10 дворів і 50 присадибних ділянок. На ранок 31 травня рівень води поступово спадає.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що на заході України сьогодні триватимуть дощі з грозами. У той же час Волинську і Рівненську області дощова погода може обійти стороною.

Крім того, у перші дні червня в Україні очікується посилення вітру, місцями можливі невеликі смерчі, так як вони характерні при умовах високої температури повітря і вологості.

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