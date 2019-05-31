Україну знову накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні дощі з грозами, вдень до +27

Погода в Україні 31 травня 2019 збережеться дощовою, сухо тільки на сході та місцями на півдні, температура повітря вдень сягне +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України малохмарно і без опадів, температура вдень від +30 до +32, вночі від +15 до +19. У центрі дощі пройдуть у всіх областях, крім Дніпропетровської, вдень від +27 до +32, вночі від +15 до +18. На півдні опади очікуються тільки в Одеській області, температура повітря вдень від +26 до +32, вночі від +16 до +19. У Криму без опадів, вдень від +27 до +29, вночі від +17 до +19.

На заході України пройдуть дощі з грозами, в Рівненській і Волинській областях без опадів, вдень від +19 до +25, вночі від +11 до +16. У північних областях теж прогнозуються дощі, вдень від +25 до +27, вночі від +15 до +17.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 31 травня вдень і вночі очікуються дощі з грозами, денна температура повітря становитиме від +25 до +27, вночі від +15 до +17. Вітер північний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області