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Сніг з дощем у трьох областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 08:00
Сніг з дощем у трьох областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 2 березня, на сході та півночі України очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в країні буде коливатись від +2 до +11 градусів, а вночі спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні мокрий сніг буде йти у Сумській, Харківській та Луганській областях. На всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +7 до +13, а вночі вона становитиме від -4 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +8 градусів, а вночі від -3 до +1.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +2 до +8, а вночі стовпчики термометрів покажуть -4 +2 градуси.

Сніг з дощем у трьох областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +3 до +7, а вночі від -2 до +1 градуса.

Сніг з дощем у трьох областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у перші дні весни погода в Україні погіршиться. Частину країни накриють мокрий сніг і дощ. Також місцями очікується ожеледиця на дорогах.

Крім того, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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