На заході України сьогодні похолодає

Погода в Україні 15 листопада погіршиться, передають дощі та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, а саме у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Житомирській, пройдуть дощі. Там вдень температура повітря складе +7+11, вночі очікується +3+7.

У Житомиській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях хмарно. Вдень очікується +7+10, а вночі +2+5.

На сході країни сьогодні без дощів, але холодно. Вдень +8+10, а вночі +1+4. Південь України теж без опадів, вдень очікується +13+16, а вночі +7+9.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень очікується +8+10, а вночі +3+5.

Нагадаємо, в п'ятницю в Києві очікується погода без істотних опадів. Синоптики попереджають про поривчастому південно-східному вітрі.

Також сьогодні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні можливий невеликий дощ, у західних областях.