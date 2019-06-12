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На заході України сталося ще одне масове отруєння

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 17:24
На заході України сталося ще одне масове отруєння
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Постраждало більше 10 осіб

В одному з кафе Ковеля (Волинська область) сталося масове отруєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Волинської області.

Повідомляється, що через отруєння постраждали 12 осіб, а сам інцидент стався ще 7 червня.

"В одному із закладів громадського харчування у Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. В інфекційне відділення місцевої лікарні були госпіталізовані 12 осіб, серед яких двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

На даний момент з'ясовуються усі подробиці події, встановлюються причетні. Поліція кваліфікувала інцидент як порушення санітарних норм і правил у закладах масового харчування, санкція статті передбачає штраф у розмірі до 1,7 тис. гривень або арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на весіллі в одному з львівських ресторанів також відбулося отруєння. За останніми даними, усього постраждали 47 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

Попередній діагноз постраждалих - гостра кишкова інфекція. Отруєння сталося у місцевому ресторані "Червона рута", зараз у цьому закладі працює Держпродпотребслужба, експерти беруть проби продуктів, води, а також оглядають персонал.

Як писало РБК-Україна раніше, в Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей.

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