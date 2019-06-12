На западе Украины произошло еще одно массовое отравление

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Пострадало более 10 человек

В одном из кафе Ковеля (Волынская область) произошло массовое отравление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Волынской области.

Сообщается, что из-за отравления пострадали 12 человек, а сам инцидент произошел еще 7 июня.

"В одном из заведений общепита в Ковеле во время празднования крестин отравились гости. В инфекционное отделение местной больницы были госпитализированы 12 лиц, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.

На данный момент выясняются все подробности происшествия, устанавливаются причастные. Полиция квалифицировала инцидент как нарушение санитарных норм и правил в заведениях массового питания, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1,7 тыс. гривен или арест до 6 месяцев, либо же ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на свадьбе в одном из львовских ресторанов также произошло отравление. По последним данным, всего пострадали 47 человек, среди которых пять детей.

Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Отравление произошло в местном ресторане "Червона рута", сейчас в этом заведении работает Госпродпотребслужба, эксперты берут пробы продуктов, воды, а также осматривают персонал.

Как писало РБК-Украина ранее, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.