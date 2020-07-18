На заході України залишаються пошкодженими понад 500 км доріг і 213 мостів

Станом на 18 липня на заході України залишаються пошкодженими понад 500 кілометрів доріг і 213 мостів. При цьому повністю або частково зруйновані 202,4 кілометра доріг і 95 мостів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, зруйновані 202,4 км (було 278,2 км), більшість з яких в Івано-Франківській області, а також 95 мостів.

"Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,7 км доріг і 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг і 15 мостів) областях", - йдеться в повідомленні.

За час паводків рятувальники евакуювали або відселили понад 2 тисяч осіб.

Відзначимо, в червні-липні негода і сильні зливи пошкодили інфраструктуру в сотнях населених пунктів на заході України. Зокрема, в Івано-Франківській області жертвами повеней стали 4 людини.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней у західних областях.

Крім цього, 3 липня Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.