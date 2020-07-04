На заході України залишаються підтопленими 10 населених пунктів

Станом на 4 липня в західній частині України в результаті негоди залишаються підтопленими 10 населених пунктів. Також постраждали 15 будівель та 141 присадибна ділянка.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, підтоплено 7 населених пунктів в Чернівецькій області, один у Львівській та 2 в Тернопільській області, де також постраждали від негоди 15 будівель.

Також підтоплена 141 присадибна ділянка в Тернопільській (80), Чернівецькій (54), Івано-Франківській (5) і Львівській (2) областях.

Зруйновано 202,5 ​​кілометра доріг, з яких 201 км - в Івано-Франківській області, а також 95 мостів.

Крім того, пошкоджено 549 км доріг і 213 мостів. В Івано-Франківській області пошкоджено 507,6 км доріг та 198 мостів, Чернівецькій області - 40,9 км доріг та 15 мостів, у Львівській області - 0,2 км доріг.

Нагадаємо, раніше Верховна рада виділила додаткові 2 млрд гривень на подолання наслідків повеней на заході України.

Також РБК-Україна писало, що у Кабінеті міністрів створять карту можливих затоплень в регіонах; на сьогодні ведеться робота з визначення уразливих зон.