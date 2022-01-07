На заході Казахстану поновилися протести: люди висунули вимоги

Протести в Казахстані поновилися на заході країни. Зокрема, мирний мітинг проходить у Жанаозені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

Повідомляється, що на протести в Жанаозені прийшли кілька тисяч людей. При цьому демонстранти розділилися. Одні стверджують, що для безпеки Казахстану всім потрібно розійтися по домівках, інші вважають за краще залишитися на площі.

Також повідомляється, що протестувальники в Жанаозені висунули 4 вимоги:

зміна політичного режиму

проведення народних виборів акима кожної області та міста

повернення Конституції 1993 року

не переслідувати громадських активістів

На даний момент в місті формується рада аксакалів - старійшин.