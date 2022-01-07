На заході Казахстану поновилися протести: люди висунули вимоги

Протести в Казахстані поновилися на заході країни. Зокрема, мирний мітинг проходить у Жанаозені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.
Повідомляється, що на протести в Жанаозені прийшли кілька тисяч людей. При цьому демонстранти розділилися. Одні стверджують, що для безпеки Казахстану всім потрібно розійтися по домівках, інші вважають за краще залишитися на площі.
Також повідомляється, що протестувальники в Жанаозені висунули 4 вимоги:
На даний момент в місті формується рада аксакалів - старійшин.
Нагадаємо, раніше казахський опозиціонер-втікач Мухтар Аблязов оголосив себе лідером протестів у Казахстані.
А президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь на ураження в рамках антитерористичної операції, яка проводиться по всій країні.