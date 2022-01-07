Опозиціонер-утікач оголосив себе лідером протестів у Казахстані: що про нього відомо

Казахський опозиціонер-утікач Мухтар Аблязов оголосив себе лідером протестів у Казахстані. За його словами, учасники масових акцій координують свої дії з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Аблязова, якщо Захід не втрутиться в ситуацію в Казахстані, то Російська Федерація змусить його дотримуватися політики відновлення свого роду Радянського Союзу.

"Інакше Казахстан перетвориться на Білорусь, і [президент Росії Володимир] Путін методично нав'яже свою програму: відтворення структури, подібної до Радянського Союзу", - підкреслив він.

Він також оголосив себе лідером протестів у Казахстані та зазначив, що з ним щодня консультуються щодо тактики масових акцій в Алмати.

"Я вважаю себе лідером опозиції. Щодня протестувальники дзвонять мені та запитують: що нам робити? Ми стоїмо тут: що нам робити?", - додав Аблязов.

Хто такий Мухтар Аблязов

Аблязов є політичним та громадським діячем, колишнім міністром енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану (квітень 1998 - жовтень 1999), екс-главою ради директорів БТА банку, а також лідером опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану".

Влада звинувачує його в розкраданні 6 млрд доларів у БТА Банку. Аблязов переховується у Франції, 2015 року суд у Ліоні схвалив його екстрадицію, але вища інстанція скасувала його на підставі того, що при подачі запиту про екстрадицію щодо нього були політичні мотиви.