На заході Німеччини сталася стрілянина, загинули дві людини

У четвер, 17 червня, на заході Німеччини сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє німецьке видання WDR.
Інцидент стався в центрі невеликого міста Еспелькамп.
В результаті стрілянини загинули жінка і чоловік. В одного з них вистрілили перед житловим будинком, а в іншого - в бічному провулку в межах видимості від будинку.
Швидка допомога знаходиться на місці події
Поліція оточила значні частини центру міста, на місці події працюють криміналісти.
Підозрюваний перебуває в бігах. Імовірно, він озброєний. Операція все ще триває.
Нагадаємо, наприкінці минулого року у Німеччині сталася стрілянина біля Берлінського офісу Соціал-демократичної партії. Тоді в результаті інциденту отримали поранення чотири людини.