На западе Германии произошла стрельба, погибли два человека

В четверг, 17 июня, на западе Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.
Об этом сообщает немецкое издание WDR.
Инцидент произошел в центре небольшого города Эспелькамп.
В результате стрельбы погибли женщина и мужчина. В одного из них выстрелили перед жилым домом, а в другого - в боковом переулке в пределах видимости от дома.
Скорая помощь находится на месте происшествия
Полиция оцепила значительные части центра города, на месте происшествия работают криминалисты.
Подозреваемый находится в бегах. Предположительно, он вооружен. Операция все еще продолжается.
Напомним, в конце прошлого года в Германии произошла стрельба возле берлинского офиса Социал-демократической партии. Тогда в результате инцидента получили ранения четыре человека.