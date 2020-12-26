У Берліні біля офісу СДПН влаштували стрілянину, є поранені

Фото: у стрільбі в Берліні постраждали декілька осіб (spreepicture.com)

В Берліні (Німеччина) вранці 26 грудня сталася стрілянина, в результаті інциденту були поранені чотири особи. Поліція проводить спецоперацію.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Повідомляється, що стрілянина сталася в районі Кройцберг біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Поліція поки не знає, чи є зв'язок між фактом самої стрільби і місцем події.

За даними рятувальників, три особи отримали серйозні поранення і доставлені в лікарню. Четвертого потерпілого дістали з сусіднього каналу Ландвер. Він отримав травму ноги і, за даними поліції, стрибнув у воду самостійно.

Про причини інциденту поки не відомо. Поліція обшукала місцевість біля прилеглої станції метро, цей район і Штреземанштрассе оточено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталася поліцейська погоня зі стріляниною. Порушник на авто, тікаючи від поліції, проїжджав перехрестя на червоний, протаранив іншу автівку та ігнорував вимоги поліції.

До цього у Франції біля Сен-Жюста чоловік відкрив стрілянину по поліцейським, в результаті троє жандармів були вбиті, ще один отримав поранення.