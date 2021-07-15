ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повінь у Німеччині: кількість жертв перевищила 40

Новость на русском →
Четвер 15 липня 2021 16:08
Повінь у Німеччині: кількість жертв перевищила 40 Фото: повінь у Німеччині (twitter.com/ConsentCritical)
Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих в результаті повені на заході Німеччини досягла 42 осіб. Ще близько 50 на даний момент вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Повідомляється, що через повінь обвалилося кілька будинків. Як повідомив представник поліції міста Кобленц, чотири особи загинули в муніципалітеті Шульд, де кілька будинків були знесені повінню.

Найбільше від сильних злив постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Через опади річки вийшли з берегів і можуть обрушити ще кілька будинків.

"Я вражена цією катастрофою, від якої постраждали так багато людей. Висловлюю співчуття родичам загиблих і зниклих безвісти. Від щирого серця дякую багатьом невтомним співробітникам служби екстреної допомоги", - вже заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також повідомляється, що двоє рятувальників загинули при виконанні службових обов'язків у містах Альтена і Ведоль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия повінь
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва