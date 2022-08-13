На заході дощі, а на сході до +36: прогноз погоди на завтра

Так, на заході 14 серпня очікуються дощі. Вдень температура повітря становитиме 24-26 градусів вище нуля.

У центральних, північних, східних і південних областях України в неділю буде спекотно. Денна температура повітря в центральних регіонах не опуститься нижче 28 градусів, а на Сході і півдні - 30 градусів тепла.

Вночі стовпчик термометра коливатиметься від +14 до +16 на заході і від +22 до +24 на сході.