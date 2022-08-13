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На заході дощі, а на сході до +36: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні завтра очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На більшій частині території України в неділю, 14 серпня, очікується суха і тепла погода. На сході температура підвищиться до +36.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, на заході 14 серпня очікуються дощі. Вдень температура повітря становитиме 24-26 градусів вище нуля.

У центральних, північних, східних і південних областях України в неділю буде спекотно. Денна температура повітря в центральних регіонах не опуститься нижче 28 градусів, а на Сході і півдні - 30 градусів тепла.

Вночі стовпчик термометра коливатиметься від +14 до +16 на заході і від +22 до +24 на сході.

Нагадаємо, сьогодні прогнозується дощова погода майже по всій території країни, місцями град.

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