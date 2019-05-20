Захід України завтра накриють грозові дощі

Погода в Україні завтра, 21 травня, буде хмарна, місцями очікуються дощі та шквали, температура до +26 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр"

За даними синоптиків, у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі, місцями шквали 15-20 м / с. На Закарпатті і Прикарпатті значні дощі. Також опади очікуються в Карпатах. Температура вночі до 13, вдень до 21.

На решті території мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. У східних і майже всіх південних областях без опадів. Температура вночі до +16, на сході країни місцями до +10, вдень до +26. Вітер південно-східний, 7-12 м / с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання. Зокрема, дощі з грозами найбільш вірогідні на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях. Опади прогнозуються також місцями в Криму.

Додамо, погода в Україні у понеділок, 20 травня, буде теплою і малохмарною, проте в західних областях країни очікуються грозові дощі, температура повітря вдень сягатиме +27