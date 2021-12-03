Захід України накриє хуртовина. Є загроза зупинки роботи транспорту

Сьогодні у західних областях України значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Зокрема, у Карпатах сильний сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

В Карпатах - сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях.

Сніг та ожеледиця - у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.

Крім того, на річці Боржава біля с. Верхні Ремети (Закарпатська область) очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 м над рівнями води із виходом води на заплаву та початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, В.Комяти, М.Комяти і автомобільної дороги Шаланки - В.Ком’яти (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).