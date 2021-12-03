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Захід України накриє хуртовина. Є загроза зупинки роботи транспорту

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у західних областях України значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Зокрема, у Карпатах сильний сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

В Карпатах - сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях.

Сніг та ожеледиця - у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.

Крім того, на річці Боржава біля с. Верхні Ремети (Закарпатська область) очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 м над рівнями води із виходом води на заплаву та початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, В.Комяти, М.Комяти і автомобільної дороги Шаланки - В.Ком’яти (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Нагадаємо, в Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях. Причиною тому є мокрий сніг.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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