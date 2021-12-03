Зливи, сніг, потепління до +13 на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні буде сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у західних та північних областях будуть сильні дощі та сніг. А на півдні країни сонячно та потепліє до +13.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у західних, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях сніг та дощ.
Температура складе:
- на заході вдень -1+3, а вночі -1+2,
- на півночі вдень +3+6, а вночі -1+2,
- на сході вдень +10+12, а вночі +3+6,
- на півдні вдень +10+13, а вночі +5+8,
- у центрі вдень +4+6, а вночі 0+2.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж дощі та мокрий сніг. Температура повітря вдень складе +4+6, а вночі 0+2.