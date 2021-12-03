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Зливи, сніг, потепління до +13 на півдні: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 06:00
Зливи, сніг, потепління до +13 на півдні: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні буде сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у західних та північних областях будуть сильні дощі та сніг. А на півдні країни сонячно та потепліє до +13.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях сніг та дощ.

Температура складе:

  • на заході вдень -1+3, а вночі -1+2,
  • на півночі вдень +3+6, а вночі -1+2,
  • на сході вдень +10+12, а вночі +3+6,
  • на півдні вдень +10+13, а вночі +5+8,
  • у центрі вдень +4+6, а вночі 0+2.

Зливи, сніг, потепління до +13 на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж дощі та мокрий сніг. Температура повітря вдень складе +4+6, а вночі 0+2.

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