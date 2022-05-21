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Заходом Німеччини пронісся потужний торнадо, десятки постраждалих

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Берлін, Субота 21 травня 2022 09:24
Заходом Німеччини пронісся потужний торнадо, десятки постраждалих Фото: наслідки торнадо в Німеччині (twitter.com/Michael45231497)
Автор: Сергей Новиков

У п'ятницю, 20 травня 2022 року, заходом Німеччини пронісся потужний торнадо. На даний момент відомо про десятки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що торнадо пронісся по землі Північний Рейн-Вестфалія, яка є найбільш густонаселеною частиною Німеччини. Зокрема, до 40 осіб поранено в Падеборні, з них близько 10 отримали серйозні травми. За даними поліції, сильний вітер зривав і відносив на кілометри обшивку будинків, пошкодив велику кількість дахів, масово падали дерева.

У сусідньому місті Ліппштадт понад 100 осіб опинилися в пастці біля місцевого відкритого басейну після того, як дерева, що впали, заблокували вихід. У Хеллінгхаузені вітром зірвало шпиль католицької церкви Святого Климента.

Крім того, в Балленштедті (земля Саксонія-Ангальт) загинули два громадянина Франції після того, як сильний порив вітру зачепив їх параплан. Влада Баварії заявила про 14 постраждалих в результаті обвалення дерев'яного будинку, в якому люди намагалися сховатися від торнадо. Серед постраждалих кілька дітей і 37-річна жінка, яку з важкими травмами доставили вертольотом до лікарні.

Нагадаємо, на початку травня потужний торнадо пронісся по американському Канзасу, в результаті були загиблі, стихійне лихо призвело до великих руйнувань.

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