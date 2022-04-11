Зеленський про країни, які "заграють" з Путіним: ніхто не хоче виходити із зони комфорту

Президент Володимир Зеленський вважає, що не весь Захід заграє з путінською владою під час війни в Україні. Однак він заявив, що такі країни є, оскільки "не всі хочуть виходити із зони комфорту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю для CBS .

"Ніхто не хоче виходити із зони комфорту, а боротися з Росією і з Путіним у даній ситуації, підтримуючи Україну по повному - це вийти із зони комфорту. Як політичного, так і фінансового і навіть ризикнути своєю кар'єрою. Тому хтось загравав (з Путіним - ред.), але щоденно їх стає менше. Бо війна об'єднала нас і об'єднала Захід", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента застерегли ЄС від загравання з проросійськими партіями, адже це може загрожувати тим, що так званий "русский мир" прийде в Європу. Оскільки Москва роками створювала такі партії в ЄС.

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