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Якщо Захід хоче зупинити війну в Україні, він має закрити наше небо, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо західні країни хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше, то вони мають закрити небо над нашою країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram.

"Росіяни ведуть війну по всій території України. І якщо західні партнери справді хочуть її зупинити якнайшвидше, як це декларують, то вони мають закрити наше небо. Це унеможливить бомбардування наших міст, громадянської інфраструктури", - заявив Єрмак.

Він також повідомив, що українська влада чекає відповіді від партнерів про бойові літаки, але її досі немає.

"Однак у нас є стриманий оптимізм у певних питаннях щодо наших інтересів", - додав Єрмак.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти України