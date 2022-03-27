Якщо Захід хоче зупинити війну в Україні, він має закрити наше небо, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо західні країни хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше, то вони мають закрити небо над нашою країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram .

"Росіяни ведуть війну по всій території України. І якщо західні партнери справді хочуть її зупинити якнайшвидше, як це декларують, то вони мають закрити наше небо. Це унеможливить бомбардування наших міст, громадянської інфраструктури", - заявив Єрмак.

Він також повідомив, що українська влада чекає відповіді від партнерів про бойові літаки, але її досі немає.

"Однак у нас є стриманий оптимізм у певних питаннях щодо наших інтересів", - додав Єрмак.