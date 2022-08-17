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Захід хоче домогтися визнання алмазів Росії "кривавими" через фінансування війни, - NYT

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Середа 17 серпня 2022 16:32
Захід хоче домогтися визнання алмазів Росії "кривавими" через фінансування війни, - NYT Фото: Захід планує оголосити російські алмази "кривавими" через фінансування війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та її західні союзники вимагають надати алмазам Росії статус "кривавих" або ж "конфліктних". Доходи з їх продажу йдуть на фінансування війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Як відзначив у своєму листі голові Кімберлійського процесу (міждержавний орган, який запобігає потоку конфліктних алмазів) чиновник Державного департаменту США Джордж Каджаті, доходи від виробництва алмазів приносять користь Росії, яка веде невиправдану війну проти України.

Країни-учасниці Кімберлійського процесу вже розглядали відповідне питання в червні, однак рішення було заблоковано Росією, Білоруссю, Китаєм й деякими іншими країнами.

Наступна зустріч запланована вже у листопаді й напруга довкола російських алмазів загрожує затьмарити її роботу.

"Російські алмази залучені до фінансування війни Росії проти України, що робить ці алмази не просто "конфліктними", а "кривавими", - заявив заступник директора Державного гемологічного центру України Володимир Татаринцев.

Росія, зі свого боку, виступає проти надання її алмазам статусу "кривавих" й розцінює спроби західних урядів зробити це як "політичну демагогію".Водночас згідно з даними уряду США, експорт коштовного каміння є важливим для Росії, оскільки, наприклад, лише за минулий рік країна-окупант заробила більше ніж 4,5 млрд доларів.

"Кімберлійський процес не може мовчати після військової агресії одного учасника проти іншого", - заявив представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Ксав'є Сіфре Кватресолс.

Минулого місяця, як відзначає NYT, аналогічна напруженість наповнила зал на зустрічі лідерів алмазної промисловості в Нью-Йорку. Ювеліри та торговці, які тривалий час працювали з партнерами із Росії, опинилися в незручному становищі й намагалися дистанціювати від дорогоцінного каміння країни-окупанта. Майже усі присутні погодились з тим, що галузь потребує реформи.

Сьогодні ж алмази й діаманти російського походження перебувають під санкціями низки країни, серед яких США, Канада та Велика Британія, які заборонили імпорт багатьох видів дорогоцінного каміння з Росії. Також під санкціями опинилась й компанія "Алроса", на яку припадає майже третина ринку необроблених алмазів.

Водночас американські санкції мають велику лазівку щодо необроблених алмазів. Більшість потрапляє на полірувальні центри в Індії, де відповідної заборони немає, через що російські алмази - стають індійськими.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в квітні Міністерство фінансів США ввело санкції проти "Алроси", яка є світовим лідером з видобутку алмазів.

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