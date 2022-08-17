ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запад хочет добиться признания алмазов России "кровавыми" из-за финансирования войны, - NYT

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 16:32
Запад хочет добиться признания алмазов России "кровавыми" из-за финансирования войны, - NYT Фото: Запад планирует объявить российские алмазы "кровавыми" из-за финансирования войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и ее западные союзники требуют предоставить алмазам России статус "кровавых" или же "конфликтных". Доходы с их продажи идут на финансирование войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Как отметил в своем письме главе Кимберлийского процесса (межгосударственный орган, который предотвращает потоки конфликтных алмазов) чиновник Государственного департамента США Джордж Каджати, доходы от производства алмазов приносят пользу России, которая ведет неоправданную войну против Украины.

Страны-участницы Кимберлийского процесса уже рассматривали соответствующий вопрос в июне, однако решение было заблокировано Россией, Беларусью, Китаем и некоторыми другими странами.

Следующая встреча запланирована уже в ноябре и напряжение вокруг российских алмазов грозит омрачить ее работу.

"Российские алмазы привлечены к финансированию войны России против Украины, что делает эти алмазы не просто "конфликтными", а "кровавыми", - заявил заместитель директора Государственного геммологического центра Украины Владимир Татаринцев.

Россия, со своей стороны, выступает против придания ее алмазам статуса "кровавых" и расценивает попытки западных правительств сделать это как "политическую демагогию". В то же время согласно данным правительства США, экспорт драгоценных камней является важным для России, поскольку, например, только за прошлый год страна-оккупант заработала более 4,5 млрд долларов.

"Кимберлийский процесс не может молчать после военной агрессии одного участника против другого", - заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ксавье Сифре Кватресолс.

В прошлом месяце, как отмечает NYT, аналогичная напряженность наполнила зал на встрече лидеров алмазной промышленности в Нью-Йорке. Ювелиры и торговцы, которые долгое время работали с партнерами из России, оказались в неудобном положении и пытались дистанцироваться от драгоценных камней страны-оккупанта. Почти все присутствующие согласились с тем, что отрасль нуждается в реформе.

Сегодня же алмазы и бриллианты российского происхождения находятся под санкциями ряда страны, среди которых США, Канада и Великобритания, которые запретили импорт многих видов драгоценных камней из России. Также под санкциями оказалась и компания "Алроса", на которую приходится почти треть рынка необработанных алмазов.

В то же время американские санкции имеют большую лазейку в отношении необработанных алмазов. Большинство попадает на полировальные центры в Индии, где соответствующего запрета нет, из-за чего российские алмазы - становятся индийскими.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в апреле Министерство финансов США ввело санкции против "Алросы", которая является мировым лидером по добыче алмазов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Запад
NEWS
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам