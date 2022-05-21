Захід казав нам - рийте окопи, а ми відповідали їм - дайте зброю, - Зеленський

"Нам треба перейти з радянської зброї повністю на зразки НАТО, але якщо країна не є членом Альянсу, то як можна це зробити, якщо немає ні ліцензій, ні продажів.. це все було до війни. Тому мало сказати, не хочу цитувати деяких наших партнерів, але тоді що? Рити окопи? Ні, риючи окопи не можна зробити те, що зробили ми. Тому що рити лопатою і виграти війну неможливо. Вони нам казали - рийте окопи, а ми їм казали - дайте зброю", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, також президент в інтерв'ю заявив, Україна доб'ється перемоги у війні з Російською Федерацією на полі бою. Але її завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

Основні заяви президента з сьогоднішнього інтерв'ю - у матеріалі РБК-Україна.

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