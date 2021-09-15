"Запад-2021": спільні військові навчання Росії та Білорусі завершилися

Завершилися спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Запад-2021". Церемонія закриття відбулася в Нижегородській області на полігоні Муліно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
Як стверджують в російському Міноборони, навчання "Запад-2021" показали, що Росія і Білорусь можуть:
У навчаннях "Запад-2021" взяли участь військовослужбовці військових частин і підрозділів Західного військового округу (ЗВО) збройних сил Російської Федерації, особовий склад військових контингентів збройних сил Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії та Монголії, а також представник військової делегації Шрі-Ланки.
Практичні дії військ почалися 10 вересня на дев'яти полігонах, розташованих на території Росії та Білорусі, а також в акваторії Балтійського моря.
Всього в навчаннях взяли участь:
Раніше керівник української сторони СЦКК повідомив, що початок активної фази стратегічних навчань "Захід-2021" став причиною загострення на Донбасі.
Нагадаємо, в МЗС України заявили, що російсько-білоруські навчання "Захід-2021" несуть потенційну небезпеку для України.