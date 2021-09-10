ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС про навчання "Запад-2021": ми використаємо всі інструменти для відповіді на небезпеку

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 17:32
МЗС про навчання "Запад-2021": ми використаємо всі інструменти для відповіді на небезпеку Фото: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російсько-білоруські навчання "Запад-2021" несуть потенційну небезпеку для України. Використовуватимуться будь-які інструменти, щоб відповісти у разі потреби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на віртуальну дискусію "Крим - дорога до деокупації".

"Запад-2021" - це спільні військові навчання Росії і Білорусі. Будь-які подібні навчання, які проводяться поблизу кордонів України, мають потенційну небезпеку. І це стосується не лише військових навчань, це – постійна загроза, яку ми відчуваємо. Це те, що ми маємо усвідомлювати та координувати, в тому числі, в рамках Кримської платформи", - відзначила Джапарова.

За словами першої заступниці голови МЗС, сьогодні армія України є набагато спроможнішою, ніж у 2014 році.

"Дозвольте мені також нагадати, що армія України не є у тому стані, в якому вона була у 2014 році, вона набагато більш спроможна сьогодні. Ми, як країна, як суспільство, доклали багато зусиль та виділили бюджет, щоб військо України було здатне на відповідь у випадку реальної небезпеки", - додала Джапарова.

У разі небезпеки, як відзначила посадовиця, Україна використовуватиме будь-які інструменти, щоб відповісти на загрозу.

"Ці процеси відбуваються поряд з Україною. Оскільки ми маємо 2000 кілометрів кордону з Росією і більше 1000 кілометрів – з Білоруссю, - для нас це велика небезпека просто на наших кордонах. Безумовно, ми будемо використовувати будь-які інструменти, щоб відповісти на таку небезпеку", - заявила Джапарова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еміне Джапарова Запад Російська Федерація Білорусь Україна
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі