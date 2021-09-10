МЗС про навчання "Запад-2021": ми використаємо всі інструменти для відповіді на небезпеку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на віртуальну дискусію "Крим - дорога до деокупації".

"Запад-2021" - це спільні військові навчання Росії і Білорусі. Будь-які подібні навчання, які проводяться поблизу кордонів України, мають потенційну небезпеку. І це стосується не лише військових навчань, це – постійна загроза, яку ми відчуваємо. Це те, що ми маємо усвідомлювати та координувати, в тому числі, в рамках Кримської платформи", - відзначила Джапарова.

За словами першої заступниці голови МЗС, сьогодні армія України є набагато спроможнішою, ніж у 2014 році.

"Дозвольте мені також нагадати, що армія України не є у тому стані, в якому вона була у 2014 році, вона набагато більш спроможна сьогодні. Ми, як країна, як суспільство, доклали багато зусиль та виділили бюджет, щоб військо України було здатне на відповідь у випадку реальної небезпеки", - додала Джапарова.

У разі небезпеки, як відзначила посадовиця, Україна використовуватиме будь-які інструменти, щоб відповісти на загрозу.

"Ці процеси відбуваються поряд з Україною. Оскільки ми маємо 2000 кілометрів кордону з Росією і більше 1000 кілометрів – з Білоруссю, - для нас це велика небезпека просто на наших кордонах. Безумовно, ми будемо використовувати будь-які інструменти, щоб відповісти на таку небезпеку", - заявила Джапарова.