Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"

При подготовке публикации использовались материалы Bloomberg, заявления официальных лиц Украины и ЕС, беседы издания с чиновниками и политиками на условиях анонимности, а также комментарии экономистов.

До конца года остался месяц, однако правительство недополучило около 6 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета. Но время закрыть брешь в казне еще есть. От ЕС ожидается еще один транш финансовой помощи на 1,5 млрд евро, от МВФ - 900 млн долларов и от США – 3,3 млрд долларов.

Другой вопрос, что гарантий получения этих средств пока нет. Для транша от ЕС Украине нужно принять три закона, финансирование от США пока заблокировано из-за споров в Конгрессе. Если Штаты не прольют свет на ситуацию с финансированием, неопределенность отразится и на сроках выделения транша МВФ.

Но без этих денег Кабмину все равно удастся максимально "закрыть" бюджет без секвестра за счет перераспределения средств, экономии по некоторым ведомствам и внеплановых заимствований от других стран-партнеров, рассказал изданию источник, знакомый с финансовой ситуацией в стране. На сегодняшний день налоговая выполняет установленный план, а вот от таможни поступления могут снизиться из-за проблемы с блокадой границы польскими перевозчиками.

По бюджету следующего года также остается довольно много неопределенностей и рисков. Для финансирования дефицита в 2024 году необходимо будет более 41 млрд долларов. Основные доноры – Евросоюз и США, от которых Украина ждет 18 млрд евро и 8,5 млрд долларов соответственно. Только гарантий, что эти деньги поступят в полном объеме, также пока нет, даже есть опасения, что объем финансовой поддержки может сократиться.

ЕС пока не готов дать больше в 2024 году

Европейский союз пока готов выделить лишь 8 млрд евро по плану Ukraine Facility. Этот план должен предусматривать пакет реформ на 4 года – фактически условия для финансирования, но он еще не готов. Украина направила Еврокомиссии свои предложения и в декабре ждет от Брюсселя ответ, чтобы оформить финальную версию документа для его утверждения странами-членами ЕС. Подписание плана ожидается в январе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко (фото - t me Denys Smyhal)

Ukraine Facility будет предусматривать помощь Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет. Прямая бюджетная поддержка из этой суммы составит 39 млрд евро, 8 млрд пойдет в инвестиционный фонд и 3 млрд – техническая поддержка.

Пока ЕС предлагает разделить всю сумму поровну на 4 года и выделять по 9,75 млрд евро в год. Правительство Украины уже несколько месяцев ведет переговоры об увеличении суммы на следующий год до 16-18 млрд. При этом, Венгрия препятствует утверждению долгосрочного бюджета ЕС, который предусматривает выделение денег Украине, пытаясь разблокировать для себя 13 млрд евро. Это часть суммы в 22 млрд евро, которая была заморожена для Будапешта еще в 2022 году и-за проблемы с защитой прав человека и верховенством права. ЕС уже пошел на уступки и 23 ноября разморозил для Венгрии 900 млн евро из этой суммы.

Но в ЕС нашли вариант, как выйти из ситуации. "Нас не будут шантажировать… Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (Евросоюза - ред.). Могут быть определенные задержки, если нам придется применять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", - заявил еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан.

По неофициальной информации, решение будет заключаться в предоставлении национальных гарантий со стороны государств-членов ЕС для привлечения финансирования на рынках. Но финальная сумма на следующий год еще не согласована.

США может сократить поддержку

США живут с временным бюджетом до начала 2024 года, который не предусматривает выделение денег Украине. На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине является "приоритетом", и финансирование должно быть выделено. "Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину пройти маршем через Европу. И мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - заявил Джонсон.

спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (фото Getty Images)

Политолог Владимир Фесенко считает, что это хорошая новость для Украины. “Если он (Джонсон - ред.) так говорит, значит есть какие-то договоренности, что вопрос поддержки Украины будет рассматриваться в нижней палате и есть принципиальное согласие его поддержать”, - заявил политолог.

Трамписты пока согласны поддержать финансирование Украине в пакете с увеличением бюджета на защиты границы с Мексикой, а Белый дом настаивает на том, чтобы это был совместный пакет с поддержкой Израиля. Фесенко считает, что может быть достигнут компромисс, но при этом есть риск сокращения бюджетной поддержки Украины. “Военная (помощь - ред.) сохранится – это приоритет, а прямая бюджетная может быть снижена. Тут есть риск”, - полагает Фесенко.

В следующем году Украина ждет от Соединенных Штатов 8,5 млрд долларов для бюджета. Эта сумма может увеличиться на 3,3 млрд, если они не будут получены в текущем году. "По крайней мере, мы бы очень хотели, чтобы так было – по этому вопросу тоже ведется соответствующая работа", – заявила РБК-Украина глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

План Б – каким он может быть

В условиях неопределенности с финансированием в Украине идет работа над подготовкой плана “Б”. Первым о таком плане публично заявил глава Нацбанка Андрей Пышный еще в октябре во время встречи с представителями МВФ.

"Мы должны разработать наш общий детальный план "Б", чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую стойкость Украины при любых условиях", - сказал Пышный. В чем состоит этот план "Б" представители власти стараются не говорить публично. "Говорить о плане "Б" означает дать сигнал о том, что мы откажемся от плана "А", - сказал в разговоре с изданием один из депутатов "Слуги народа".

Если не будет достаточного финансирования, то ситуация “никому не понравится”, отметила Пидласа в интервью РБК-Украина. Она предположила, что в этом случае, в первую очередь, будут сокращаться госпрограммы, от которых можно отказаться, возможно, будет перераспределение налогов из местных бюджетов в государственный.

Но к таким мерам вряд ли будут прибегать скоро. Собеседники издания, знакомые с финансовой ситуацией, считают, что при сокращении внешнего финансирования без секвестра удастся прожить минимум первый квартал или даже полгода. А за этот период можно будет решить проблемы с финансированием. Фактически это можно будет назвать первым этапом плана "Б".

Если вопрос финансирования решить не удастся, то придется прибегнуть ко второму этапу – урезание программ и перераспределение налогов. Если и это не поможет правительству удержаться "на плаву", придется применять крайнюю меру – "включать печатный станок". Тогда о низкой инфляции и стабильном валютном курсе придется забыть. Но такой вариант считают крайне маловероятным и чиновники, с которым общалось РБК-Украина, и экономисты.



Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук не видит нерешаемых вопросов. "Похоже, что все партнеры готовы продолжить сохранять финансовую поддержку Украине, однако идет дискуссия об объемах помощи. Конечно, самая сложная ситуация со США, однако и здесь скорее вопрос в том, когда и какие объемы поддержки получит Украина, а не в том, получит ли ее в принципе", - отметил Ваврищук.



По его словам, для Украины критическая сумма на следующий год – 30 млрд долларов. Это то, что необходимо, чтобы НБУ мог сохранять стабильность валютного рынка, не используя резервы. Для бюджета же необходимая сумма – более 40 млрд долларов. Если не удастся привлечь эти деньги в бюджет из внешних источников, альтернативой, по мнению Ваврищука, частично может быть увеличение покупки ОВГЗ банками, а также возобновление практики покупки ОВГЗ Национальным банком.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что задача сформировать план "Б" усложняется тем, что план "А" нереалистичен. "Здесь проблема в том, что у нас план "А" систематически корявый. Он, скажем так, постоянно перевыполняется. Вот смотрите, что у нас творится с поступлениями в бюджет (доходы плюс финансирование). У нас по факту треть поступлений – внеплановые. И дальше, очевидно, будет где-то так же”, - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фактический финансовый результат по текущему году действительно отличается от плана. В мирное время это было бы проколом Минфина и правительства. Однако именно внеплановые поступления и позволят завершить 2023 год без потрясений при отсутствии ожидаемых внешних вливаний.

План "Б" в правительстве готовят на крайний случай, а пока продолжают вести переговоры с партнерами. Собеседники издания во власти уверены, что договориться с ЕС об увеличении финансирования на 2024 год все-таки удастся. Равно как и добиться позитивного результата от США.