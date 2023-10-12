НБУ хочет разработать "План Б" с МВФ для сохранения международной поддержки Украины

Украина нуждается в дополнительном плане с Международным валютным фондом для продолжения международной финансовой поддержки Украины в 2024 году.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат в Мараркеше он сказал, что турбулентность может произойти где угодно и в любое время, поэтому требуется системный глобальный предохранитель.

"Мы должны разработать наш общий детальный "План Б", чтобы обеспечить постоянство программы расширенного финансирования и сохранить макрофинансовую стойкость Украины при любых условиях", - сказал Пышный.

Со своей стороны Гопинат отметила успешный переход НБУ к управляемой гибкости курса, а также подтвердила как понимание Фондом потребностей Украины, так и готовность к разработке предохранителей на случай реализации рисков.

Программа МВФ

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд. долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине в 2024 году нужно около 42 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.

В 2024 году Украина ожидает кредиты МВФ по программе EFF в 5,4 млрд долларов.