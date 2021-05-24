Заочний "суд" над головою Меджлісу Чубаровим у Криму: звинувачення просить 9 років в'язниці

На засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова звинувачення запросило 9 років позбавлення волі. Його судять заочно.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Чубарова в Криму звинувачують в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.
"Прошу призначити покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі в
колонії загального режиму. Термін покарання рахувати з моменту його
екстрадиції на територію Російської Федерації ", - заявила держобвинувач.
Відзначається, що в суді звинувачення стверджує, що "вина Чубарова повністю доведена показами потерпілих, свідків та іншими доказами у справі".
За версією "слідства", в квітні 2015 року Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України.
Нагадаємо, в середині квітня суд в окупованому Криму перейшов до заключних дебатів у справі Чубарова.
Як писало РБК-Україна, раніше "суд" у РФ оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Один з кримських татар отримав 18 років в'язниці.