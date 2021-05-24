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Заочний "суд" над головою Меджлісу Чубаровим у Криму: звинувачення просить 9 років в'язниці

Автор: Юлія Струк

На засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова звинувачення запросило 9 років позбавлення волі. Його судять заочно.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Чубарова в Криму звинувачують в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

"Прошу призначити покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі в
колонії загального режиму. Термін покарання рахувати з моменту його
екстрадиції на територію Російської Федерації ", - заявила держобвинувач.

Відзначається, що в суді звинувачення стверджує, що "вина Чубарова повністю доведена показами потерпілих, свідків та іншими доказами у справі".

За версією "слідства", в квітні 2015 року Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України.

Нагадаємо, в середині квітня суд в окупованому Криму перейшов до заключних дебатів у справі Чубарова.

Як писало РБК-Україна, раніше "суд" у РФ оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Один з кримських татар отримав 18 років в'язниці.

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