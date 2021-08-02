ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є порушенням прав людини, - Сюмар

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 серпня 2021 18:56
Захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є порушенням прав людини, - Сюмар Фото: нардеп Вікторія Сюмар (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є свідченням політичної мотивації і порушенням прав людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа від "Єропейської солідарності" Вікторії Сюмар.

"Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням в клітках, коли злочин ніяк не пов’язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому звичайно рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах", - зазначила Сюмар.

За її словами, як і багато справ проти Петра Порошенка справи Павловського і Шандри можна назвати лише політичним замовленням.

"Тому що очевидно, що люди починають прозрівати, бачать хто і що робив в 2014 році, чому країна власне відбулася, як вона розвивалася у 2014 – 2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні, коли відвойовано було дві третини Донбасу", - наголосила депутатка.

Сюмар також додала, що вони були відвойовані завдяки таким людям як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється.

"І в цьому весь нонсенс. На 30-ти річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла", - додала нардеп.

Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники "Кузні на Рибальському" скандують під стінами суду.

"Я не знала, що в Україні немає тепер вже конституційного права на протести, що у нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Це мирний протест, але суддям варто пам’ятати, що в Україні бувають не мирні протести також і не дай боже нам до цього доводити", - сказала Сюмар.

За її словами, все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що це несправедливо, коли "тримають в клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози".

"Такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, підозрювані у справі про "Кузню на Рибальському" подадуть позов до Європейського суду з прав людини через політичні переслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кузня на Рыбацькому
NEWS
Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"
Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"