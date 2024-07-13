Слишком "громких" водителей в Украине предлагают строго наказывать: о чем идет речь

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Кого из водителей могут начать наказывать

Среди отдельных водителей механических транспортных средств (ТС) становится все более популярной практика вмешательства в систему выхлопных газов - с целью "тюнинга".

При этом может существенно увеличиваться уровень шума работы двигателя.

По словам экспертов, наиболее распространенной такая тенденция является среди молодежи и лиц, управляющих мотоциклами.

Речь идет о так называемых "прямоточных глушителях", "двойных спортивных системах" и других технических девайсах, не предусмотренных конструкцией транспортных средств и производителями.

Машины или мотоциклы с таким "тюнингом" существенно нарушают тишину и покой граждан.

Во время войны слишком громкие шумы и резкие звуки вызывают особое недовольство общества, ведь некоторые воспринимают их даже как угрозу - из-за сходства со звуками враждебных беспилотных летальных аппаратов, дронов и других опасностей на фоне регулярных вражеских атак.

Действующие нормы законодательства недостаточны для урегулирования этого вопроса (запрещения подобных транспортных средств или наказания за их использование), поэтому предлагаемый Верховной Раде законопроект имеет целью усовершенствовать административную ответственность за управление или эксплуатацию ТС с превышением допустимого уровня шума.

Какие наказания предлагают ввести

Согласно пояснительной записке, проект закона №9564 предлагает внести ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет прежде всего о дополнении Кодекса нормой, которая будет предусматривать административную ответственность за управление или эксплуатацию ТС с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

За такое правонарушение украинцев предлагают наказывать фиксированным штрафом в размере:

1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн) - за первый раз

2 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 грн) - при условии повторного нарушения

Кроме того, прописывается возможность лишения человека права управления машиной, мотоциклом или другим ТС - на срок от 3 до 6 месяцев.

Компетенцией рассмотрения дел по этой статье (121-4 КУоАП) при этом предлагают наделить:

полицейских - в случае первого нарушения

суды - в случае повторного нарушения

В заключение, документ предлагает внести некоторые изменения в законы Украины:

"О дорожном движении"

"Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения"

"Запрет на управление или эксплуатацию ТС с нарушением установленного уровня шума предлагается установить исключительно в пределах населенных пунктов", - уточняется в пояснительной записке.

Это будет исключать ответственность водителей за слишком громкий транспорт в случаях проведения автомобильных спортивных соревнований или других мероприятий вне населенных пунктов.

Основное о проекте закона

Проект закона №9564 о внесении изменений в КУоАП по усовершенствованию административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума был зарегистрирован в Верховной Раде 4 августа 2023 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Давид Арахамия, Вячеслав Медяник, Андрей Кожемякин, Павел Сушко, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №9564 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.