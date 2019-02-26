Замсекретаря РНБО та "Укроборонпром" будуть позиватись до журналістів, - нардеп

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про причетність Гладковського до розкрадань в армії у 2015

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский могут судиться против журналистов программы "Наші гроші". Об этом она сказала журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что факты из расследования "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в 2015 году.

"Насколько я знаю, "Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование этого журналиста 2015 года. Лично Гладковский также будет подавать в суд для того, чтобы журналист или опроверг или подтвердил и предоставил неопровержимые факты", - сообщила нардеп.

Луценко заявила, что по результатам расследования не было никаких обвинений.

"Эти расследования велись журналистом в 2015 году. У нас создано антикоррупционное бюро. Насколько я знаю, расследование велось, никаких обвинений никто не слышал. Результаты этого расследования от НАБУ мы не видели... Складывается интересное впечатление, как только мы начали о хищениях армии в предыдущие периоды, сразу с 2015 года вытянулась какая инсинуация и вкинулась перед выборами. Поэтому только через суд и только через доказательства", - подчеркнула Луценко.

Как писало РБК-Украина ранее, из журналистского расследования "Наші гроші" следовало, что Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.

Напомним, в 2016-2018 годах по материалам Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов было начато несколько уголовных дел, связанных с финансовыми нарушениями на предприятиях ГК "Укроборонпром".