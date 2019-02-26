Заступник секретаря РНБО і голова "Укроборонпрому" причетні до розкрадань в "оборонці", - розслідування

Учасники схеми нібито торгували російською контрабандою та перепродували армії її ж майно

Согласно журналистскому расследованию, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины. Об этом говорится в видео программы Bihus.info, передает РБК-Украина.

Кроме того, в указанной схеме якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

Так, как утверждают расследователи, в 2015 году Игорь Гладковский вместе с другом Виталием Жуковым организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники ВСУ.

Центром сделок называют подставную компанию "Оптимумспецдеталь", которая стала привилегированным поставщиком госзаводов и получила контракты на сотни миллионов гривен.

По словам журналистов, кроме сбыта российской военной контрабанды, "Оптимумспецдеталь" продавала украинской армии у нее же украденное имущество.

В частности, через начальника военного представительства заказчика Минобороны Дмитрия Трачука якобы были закуплены детали от военной техники, которые после ремонта должны были поступить на базу Минобороны. А затем их продавали "Укроборонпрому". Журналисты подчеркивают, что руководство концерна знало о преступной схеме.

Отмечается, что через три основные фирмы-прокладки Гладковский и другие участники схемы заработали как минимум 250 миллионов. Причем одной из фирм-прокладок журналисты назвали "Кузню на Рыбацкой", которая ранее принадлежала Петру Порошенко.

Расследователи утверждают, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

Фото: скрины с видео Bihus.info

По словам журналистов, Гладковский-младший решал вопросы на самом высоком уровне, согласовывая договоры через своего отца.

Государственные заводы, которые закупали контрабандные запчасти, объявляя конкурсы, рассматривали в качестве участников только упомянутые компании-прокладки.

Полученные средства обналичивали через конвертационные центры.

Напомним, в 2016-2018 годах по материалам Службы безопасности и других правоохранительных органов было начато несколько уголовных дел, связанных с финансовыми нарушениями на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".