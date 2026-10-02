Без заказчиков и сообщников: Нацполиция раскрыла новые детали в деле об убийстве Фарион

"В этом направлении Национальная полиция, прокуратура и Служба безопасности Украины работали последние два года, сколько шло это расследование. В настоящее время каких-либо заказчиков или пособников не установлено", - отметил он.

Небытов подчеркнул, что суд подтвердил выводы следствия: Вячеслав Зинченко действовал по собственному усмотрению и по личным убеждениям.

Главным мотивом стало его неприязненное отношение к общественной деятельности языковеда.

Замглавы Нацполиции рассказал, что в ходе досудебного расследования правоохранители провели 92 экспертизы, допросили более 1,5 тысяч свидетелей и обработали десятки гигабайтов информации из сотни камер видеонаблюдения.

Он отметил, что отказ признавать вину является законным правом Зинченко. Несмотря на это, суд принял решение на основе совокупности всех собранных веских доказательств.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, после чего, в тот же день она скончалась в больнице.

Сначала полиция квалифицировала нападение как покушение на умышленное убийство. После смерти языковеда дело переквалифицировали в умышленное убийство.

Прощание с Ириной Фарион состоялось 23 июля, а 25 июля в Днепре был задержан Вячеслав Зинченко. Кроме того, среди версий рассматривали и "российский след".