Заказать бумажную справку из ПФУ теперь можно онлайн: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины расширил возможности своего онлайн-сервиса - теперь бумажную справку можно заказать заранее и забрать без очередей в удобное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как работает новый сервис

Все желающие получить документ в бумажном виде могут заранее оформить заявку в выбранном сервисном центре Фонда.

Забрать готовую справку можно в удобное время - без очередей и без дополнительной записи на прием.

При необходимости пользователи могут сформировать одну заявку сразу на несколько бумажных документов.

Заявку можно оформить на несколько справок одновременно. Получить документы следует в течение 30 дней со дня создания заявки.

Выбрать их можно в выбранном сервисном центре Фонда.

По-прежнему документ можно заказать с доставкой по почте. Доступный и цифровой вариант - копию справки посылают на электронную почту.

Как заказать справку шаг за шагом

Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ - portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться можно электронной подписью через "ID.GOV.UA" или "Дія.Підпис". В разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите услугу "Запрос на подготовку бумажных документов". Заполните данные о себе как заказчике документа. В списке выберите нужный документ. При необходимости можно выбрать сразу несколько. Укажите способ получения - e-mail для цифровой копии, сервисный центр или почта для бумажного варианта. Нажмите "Отправить в ПФУ".

Если документ выбран забирать в сервисном центре, дата визита должна быть не ранее чем через три рабочих дня после подачи заявки.

Статус заявки можно проверить в разделе Мои обращения. Когда он изменится на "выполнено", документы можно забрать в выбранном сервисном центре без дополнительной записи на прием.

Напомним, некоторые украинцы имеют право оформить пенсию на 5 или 10 лет раньше установленного возраста.