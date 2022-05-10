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Заморозки майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 14:50
Заморозки майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: завтра майже по всій Україні заморозки (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Завтра, 11 травня майже по всій території України вночі очікуються заморозки. При цьому вдень місцями стовпчики термометрів сягнуть +22 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у Луганській області та в Криму вдень невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +1 +6 градусів. При цьому в північних, центральних, східних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.

Вдень у південній частині та на Закарпатті +14 +19 градусів, у східних та Сумській областях +10 +15, у західних, Одеській та Миколаївській областях +17 +22, а на півночі +16 +18.

У столиці завтра без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки, температура вдень прогріється до +14 +19 тепла, а в Києві прогнозують вночі +4 +6 градусів, вдень +17 +19.

Заморозки майже по всій Україні: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде сонячною, проте у деяких східних районах очікуються дощі.

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